Martinoli no se impresionó con el restaurante de Salt Bae

Christian Martinoli volvió a la actividad tras unas merecidas vacaciones por su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el narrador previo al partido entre Santos Laguna y Pumas habló para el canal de YouTube de su compañero Luis García.

Durante sus comentarios, el narrador estelar de TV Azteca mencionó sobre una de sus últimas experiencias en tierras qataríes, visitar el famoso restaurante del chef Salt Bae.

Un momento que “no valió la pena” para Martinoli, quien aseguró no es la gran cosa el visitar el restaurante, que además es muy caro.

“Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel”, declaró.

Dentro de las cosas que más molestaron al narrador mexicano fue la espera por la comida, la que fue de 40 minutos y reconoció es más show que otra cosa.

“Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse. Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas para la experiencia que recibes”, finalizó.

