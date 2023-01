Al estilo Dragon Ball Z, Everton de Chile da la bienvenida a Luis Montes

Luis Montes cerró una etapa llena de éxitos con el León y tras ser homenajeado en el juego de este lunes en el que la Fiera venció a Necaxa por marcador de 2-1, el Everton de Viña del Mar hizo oficial su llegada.

Mediante un emotivo video en sus redes sociales, en el que se muestran episodios de la despedida del Chapito del León, el club lo presentó como su cuarto refuerzo.

Además, al estilo de Dragon Ball Z, el conjunto chileno le dio la bienvenida a Montes, presentándolo como un “saiyajin” y con una teletransportación incluida del Estadio Nou Camp al Estadio Sausalito.

“Llegó el momento Chapito, así es la vida de un Saiyajin. Llegaste a este lugar, ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este estadio”, se escucha decir a Gokú en el video.

“Gracias Gokú, tu me has enseñado todo lo que sé, gané muchas batallas y hoy me voy feliz. Estoy listo”, respondió Montes para después aparecer con el uniforme de su nuevo equipo en el inmueble donde jugará como local.

TELETRANSPORTACIÓN EXITOSA.

Estadio León🏟➡️🏟Sausalito.



🤞Gracias GOKÛ por tu valiosa participación en esta operación.



🦁Nuestro querido Chapito ahora es un Saiyajin con armadura Oro y Cielo.



Mucho Ki a todos los evertonianos.

🔵🟡 #Chapito #LuisMontes#DragonBallZ https://t.co/HKBkCHjBL2 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) January 17, 2023

Es importante mencionar que Luis Montes llega a un equipo que también es propiedad de Grupo Pachuca. El jugador, se despide como el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de León y en sus más de 10 años de estadía, ganó tres campeonatos de Liga MX.

