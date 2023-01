Chávez Jr pide revancha al Canelo Álvarez: “Se hace pen..”

Julio César Chávez Jr. tiene planes de volver al cuadrilátero este 2023 y lo quiere hacer en plan grande, pues el hijo de la leyenda, tiene intenciones de volver a pelear con Saúl Canelo Álvarez.

Te interesa: Hija de Julio César Chávez exhibirá su intimidad en reality

En entrevista con El Boxglero, el pugilista originario de Culiacán, Sinaloa, mencionó que le gustaría tener una revancha con el mexicano. Incluso, le pidió que dejara de hacerse “pensativo”.

“Soy boxeador, si quiere pelear conmigo. Porque es morbo, también va a generar (dinero) aunque diga que no y se haga pensativo, va a generar mucho la revancha. Se hace pendejo de que está en otro nivel. ¿De qué nivel hablas?

“Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores en el momento que sea y en las circunstancias que sean, a diferencia de él tengo esa gran ventaja. Él ha peleado muchas más peleas buenas también y ha ganado, pero con circunstancias favorables siempre hacia él, nunca ha hecho un riesgo como yo lo he hecho”, aseguró.

Y si bien reconoció que el Canelo es de los mejores boxeadores, Chávez Jr aseguró que no le intimida enfrentarlo, a diferencia de otros pugilistas que se “asustan”, razón por la que considera que le puede dar más batalla.

“Canelo es un gran boxeador, de lo mejor que hay en el boxeo, no te lo puedo negar, pero hay otros que somos buenos, que también los buenos somos duros y le podemos dar mejores peleas que las que le han dado otros peleadores ingleses, como Golovkin, como yo en pesos buenos.

“Nosotros no vamos a respetar al Canelo porque se llama, porque tenga promotores o haya ganado, a mi me interesa pelear con él y ya, le falta eso a otros boxeadores, que se asustan”, explicó.

Asimismo, el pugilista de 36 años, insistió en que es una “amenaza” para el Canelo, pues dio a entender que el jalisciense busca rivales no tan complicados para ganar más fama y dinero.

“Sigo siendo una amenaza para él, aunque no haga nada en el boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente, no soy como él. Soy su opuesto, alguien como yo no le gusta a él porque yo no sé decir mentiras...Él decide pelear en cierto peso para ganar más dinero, más fama. Hay muchas cosas que no me gustan, no concuerdan sus palabras con sus actos”, mencionó.