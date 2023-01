Chivas informa cuánto tiempo estará fuera Alexis Vega, ¿se pierde el Clásico?

Liga BBVA MX Clausura 2023 Atletico San Luis vs Guadalajara Alexis Vega of Guadalajara is Injured during the game Atletico San Luis vs Guadalajara, corresponding to Round 2 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on January 13, 2023.



Alexis Vega de Guadalajara sale lesionado durante el partido Atletico San Luis vs Guadalajara, Correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 13 de Enero de 2023. (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)