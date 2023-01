América va por su primer triunfo ante Puebla, ¿cuándo y dónde ver el duelo?

Los azulcremas no pueden dar otro paso en falso en el Clausura 2023 (Manuel Velasquez/Getty Images)

Arranca la jornada 3 del Clausura 2023 de la Liga MX y uno de los partidos que recibirá mayor atención es el América contra Puebla, debido a que las Águilas no han logrado ganar en el certamen, siendo uno de los favoritos a levantar la copa.

El conjunto azulcrema tuvo un inicio de torneo no tan bueno, ya que igualó en sus encuentros previos, ante el Querétaro y el Toluca, por lo que no se puede dar el lujo de no ganar el duelo, que nuevamente será en el Estadio Azteca, como ante los Gallos Blancos.

Los pupilos de Fernando Ortiz no han estado muy finos en el ataque, pero lo que preocupa más es la fragilidad defensiva que demostraron ante los Diablos Rojos, en especial en pelotas a balón parado.

Del otro lado está el Puebla, que si bien luce un tanto frágil con el nuevo proyecto del técnico Eduardo Arce, al menos ya suma un triunfo, el cual obtuvo la semana pasada ante el Querétaro.

Esta será la primera vez que el equipo de la franja se mida con el América tras el 11-2 que le propinó el equipo capitalino en los cuartos de final del Apertura 2022; sin embargo, Arce no ve este duelo ni como una revancha ni como una oportunidad para renacer, “es una oportunidad de hacer un buen partido para ganar en confianza”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

¿Cuándo y dónde ver el partido?