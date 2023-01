Stuka Jr. cambia de bando y se integra a los Nuevos Guerreros Laguneros

Después de la caída de su máscara, Stuka Jr. buscó renovarse, parte de su furia la descargó cambiando de bando, pues toda su vida militó en el bando técnico.

“Estoy disfrutando una nueva etapa en mi carrera, yo nunca he estado en el bando rudo y ahora me están dando la oportunidad de estar en una gran tercia reconocida a nivel mundial, quiero que esta faceta marque la diferencia”.

“Yo no tenía pensado ser parte de una tercia, las cosas están saliendo como lo esperaba, vamos con todo y por todo, aún tengo el coraje de haber perdido mi máscara, el coraje me hizo ser diferente y a no confiarme de grandes luchadores, estuve tratando de hacer con Atlantis Jr la nueva ola azul, pero no se pudo y ahora quiero ser rudo y mi actitud va a cambiar con todos”.

Stuka Jr también va a la búsqueda de nuevo rivales y encontró en Místico al ideal, pues la noche de ayer lo despojó de su máscara.

“El próximo martes voy por la cabeza de Místico, Místico es uno de los luchadores que quería enfrentarme desde hace mucho tiempo, nunca he tenido un mano a mano con él y me siento capacitado y contento de demostrarle al público de que estoy hecho.

No sólo Místico puede ser la imagen del Consejo, yo también puedo serlo, Los Guerreros tenemos todo para ser la cara del consejo. Ahora que pertenezco a los Guerreros, quiero que los técnicos nuevos sientan la presión que no es nada más subir y jugar a las luchitas”.

Por si no lo viste: Daddy Yankee es reconocido como ‘campeón del mundo’ por el CMB

Último Guerrero, líder de “Los Nuevos Guerreros Laguneros” se manifestó contento por la integración de Stuka Jr a esta facción.

“El año pasado tuvimos a Stuka Jr como compañero, lo conozco como luchador, como un gran rival técnico, con manos a manos y de la escuela lagunera, no sé qué magia tenga el perder una máscara, eso despierta alguna incertidumbre en la persona que pierde una batalla, pero yo siempre he dicho que el mejor guerrero es el que pierde y regresa sin miedo, se pierden muchas cosas pero en la lucha el que no arriesga no gana y perder la máscara le sacó ese otro yo, algo que estaba en esa máscara, a lo mejor por herencia jamás cambió de bando pero ahora esta es una nueva faceta.

Al estar sin la máscara te saca eso que a veces te falta, es un luchador entregado, disciplinado, a veces uno tiene temor pero hay que saber sobreponerse, ahora no va a temerle a nada, estamos donde queremos con las oportunidades que queremos porque está tercia va a dar mucho de qué hablar. Antes de caminar hay que gatear, siempre tengo en mente ser parte de las mejores carteleras, me gusta levantar polémicas y está no va a ser la excepción.