Esposa de Dani Alves sale en su defensa y le envía emotivo mensaje tras su detención

Dani Alves vive un momento complicado luego de ser detenido en España, por supuesta agresión sexual contra una mujer el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Ante esta situación, su esposa Joana Sanz, expresó su apoyo al jugador de Pumas con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La modelo española, publicó una fotografía en la que se observa su mano y la de Dani Alves entrelazadas. Dicha imagen, fue acompañada con la leyenda “juntos”.

Esposa de Dani Alves ha manifestado su apoyo al jugador. Foto: especial

Además, en días recientes Joana Sanz defendió públicamente al jugador brasileño de la denuncia que hay en su contra. Incluso, afirmó que ella ha sido testigo de cómo otras mujeres se acercan a su pareja “intentando algo”.

“Yo se quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto.

“Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy””, afirmó recientemente en el programa español “Y Ahora Sonsoles”.

Es importante mencionar que el pasado 13 de enero, la esposa de Dani Alves sufrió la pérdida de su madre, razón por la que el futbolista brasileño recibió un permiso especial de Pumas para ausentarse en la jornada 2.

