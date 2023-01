Tchouaméni es criticado tras cambiar al Real Madrid por la NBA

El mediocampista francés Aurelién Tchouaméni fue exhibido por la afición mientras se encontraba en un encuentro de la NBA en el mismo momento en que el Real Madrid disputaba la Copa del Rey ante el Villarreal.

El galo, que se encuentra lesionado, se hizo viral al aparecer en el duelo entre los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, en la Accor Arena, en París.

Estas imágenes se difundieron por la Cadena Cope, se observa que el jugador del Real Madrid estaba en las primeras filas junto a varios amigos, mientras se disputaba el encuentro.

Cabe mencionar que en la misma hora el cuadro merengue disputó los octavos de final de la Copa del Rey, en donde se enfrentó ante el Villarreal, e incluso se vio abajo por 2-0, aunque el encuentro terminó de manera dramática con un triunfo por 3-2.

Tras la polémica, Aurelien Tchouaméni ofreció una disculpa a través de sus redes sociales.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, dijo.

Aurelien Tchouaméni se encuentra de baja con el Real Madrid debido a una lesión.