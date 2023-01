“Estoy en shock”: Xavi Hernández sobre la detención de Dani Alves

La detención de Dani Alves por presunto abuso sexual a una mujer sorprendió a todo el gremio futbolístico, como fue el caso de Xavi Hernández.

En conferencia de prensa, el entrenador del Barcelona admitió estar sorprendido, ya que conoce al brasileño desde hace varios años y está “imapactado” por la situación que vive.

“Creo que como todo mundo estoy sorprendido, impactado. Estoy un poco en estado de shock, conociendo a Dani esto es lo primero que se me viene a la cabeza.

“Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Sorprendo e impactado por cómo ha sido aquí con nosotros, no puedo decir más” reconoció el timonel en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que este viernes 20 de enero un juez dictaminó prisión preventiva para Dani Alves sin derecho a fianza. Tras este caso, Pumas tomó la decisión de rescindir el contrato del jugador, aunque aún no se determina si es culpable o no.