Cuánto costó cada gol de Thauvin y cuáles fueron sus marcas en Tigres

Liga BBVA MX Apertura Grita Mexico 2021 Tigres UANL vs Leon SFI Florian Thauvin celebrates his goal 1-1 of Tigres during the game Tigres UANL vs Leon, corresponding to the Semifinals first leg match of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on December 01, 2021.



Florian Thauvin celebra su gol 1-1 de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Leon, correspondiente al partido de Ida de Semifinales del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 01 de Diciembre de 2021. (JONATHAN DUENAS/Mexsport)