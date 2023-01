‘Las mujeres facturan, pero tú no D-Clara’, fans de Piqué responden a Shakira

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue siendo tema de conversación en todo el mundo, más de que la cantante sacó un tema junto a Bizarrap, en el que arremete contra el futbolista. Ahora, un grupo de fans crearon su propio tema contra la colombiana.

El tema lleva por nombre D-Clara y es interpretado por Sansixto, Life MMP y Willy D, quienes son aficionados de el exjugador del Barcelona y la Selección española.

La respuesta a Shakira y Bizarrap arranca con el verso:

“Si paga hacienda, se queda se queda sin nada

ven, declara

solamente una gata más picada”

Otro de los versos de la canción señalan el tema de la facturación que resaltó Shakira, en vez de llorar a lo que los músicos contestaron

“Solo quieres ser el centro de atención

moviste al rey, no soy un peón

desde que no estás, este mejor

no vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón

mucho blah, blah detrás de la pantalla

no me importa tu size, si no das la talla

las mujeres facturan

pero tú no D-Clara”

Tampoco faltaron las referencias a Casio, Rolex y Twingo que hizo la intérprete para menospreciar a Clara Chía, actual pareja de Piqué.

“No es un reemplazo, es una mejora

veo en mi Casio que llega tu hora

deja de jugar y dame la bola

se nota la envidia, te devora

Claramente tú ya no vales nada

una loba e’verda’ tiene manada”