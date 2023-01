Carlos Hermosillo estalla contra Cruz Azul: “Se ha vuelto un equipo chico”

Ante el mal arranque de torneo que ha tenido Cruz Azul, Carlos Hermosillo estalló contra el club y declaró que el momento que atraviesa se debe a las malas decisiones de la directiva.

En entrevista con el Diario As, el Grandote de Cerro Azul explicó que la Máquina no ha hecho buenas contrataciones en los últimos torneos, situación que se ve reflejada en el accionar del equipo.

“Cuando toman el equipo estos llamados directivos entre comillas, lo que hacen es tener un equipo grande y lo convierten en un equipo chico, con contrataciones, pero sobre todo primero con una pésima planeación.

“En segundo, unas contrataciones que la verdad no se entiende porque si tú te pones a ver las estadísticas de los jugadores que han llegado en estas últimas administraciones con estos hombres, todos son de bajo perfil”, destacó.

En esa misma línea, el exgoleador celeste recalcó que debido a la mala gestión, no le extraña que Cruz Azul viva un momento complicado futbolísticamente, incluso, afirmó que se ha vuelto un “equipo chico”.

“Pareciera que Cruz Azul se convirtió en un equipo chico y a mí no me extrañan los resultados, nada, en lo absoluto, me parece que es consecuencia, ojo aunque el equipo no ha jugado mal, pero lamentablemente no le alcanza”, aseguró.

Además, Hermosillo mencionó que la Máquina ya no impone respeto como hace algunos años y afirmó que hay un jugador en el plantel con sobrepeso que no debería estar en el club, aunque sin dar nombres.

“Hay jugadores, sobre todo un jugador que no quiero dar nombres, pero que está más gordo que yo o igual de gordo que yo, incluso, así hasta podría jugar yo también.

“La verdad es que no entiendo y lo peor es que lo siguen metiendo a jugar, por eso Cruz Azul anteriormente llegaba a un estadio y se sentía, antes pesaba la camiseta y siento que no pesa la camiseta”, sentenció.