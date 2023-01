‘Se nota mucho el negocio’: Tata Martino rompe el silencio tras fracaso con el Tri

Después de la desastrosa participación de la Selección mexicana en Qatar 2022, el entrenador Gerardo Martino por fin rompió el silencio y dio su visión de lo sucedido, además de mandar un nuevo dardo al fútbol mexicano.

En entrevista con ‘Radio 780 Paraguay’ y retomadas por ESPN, el Tanta Martino señaló que las transacciones en el mercado interno afectan a los jóvenes mexicanos, además de los altos costos que se viven en las ventas.

“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo”, indicó.

“En México pasa algo particular: se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares y no me imagino en Argentina, es algo que no podría existir pero si se diera, no imagino que valga 10 mdd interno y no tenga mercado internacional. Entonces me parece que es equilibrar, escuchar a la gente de fútbol y al que sabe del negocio”, dijo.

Por otro lado señaló que tenía charlas con los directivos de la FMF en busca de darle mayor oportunidad de exportación a los jóvenes mexicanos.

“En Europa probablemente funciona todo, en Estados Unidos también. Hablaba mucho con (Yon) De Luisa, (Gerardo) Torrado, (Guillermo) Cantú, (Jaime) Ordiales en este último tiempo acerca de un objetivo y México tenga claro a dónde va. Qué se trabaje más con los juveniles y se puedan transferidos al exterior y jugar en la élite”, dijo.

Además recordó el fracaso que vivió la Selección mexicana a su mando en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Después Argentina perdió con Arabia y eso es lo que tiene el futbol pero llegando al tercer partido apretado con goles y amarillas. Nos estábamos quedando fuera por amarillas y se hizo difícil pero entiendo que no es el resultado esperado, un fracaso porque México venía de siete mundiales clasificando a octavos y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica, pero también con la satisfacción de haber competido bien”, indicó.

Gerardo Martino terminó su relación con la Selección mexicana tras el Mundial en donde el Tri no superó la fase de grupos.