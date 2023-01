La crítica de Martinoli al Tri tras la última eliminación de México en Copa América

El anuncio del regreso de la Selección mexicana a la Copa América parece ser una buena noticia de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Pero, la afición también recordó las últimas actuaciones del Tri en este torneo las cuales quedaron marcadas por la goleada del Chile en 2016.

Ante esto, recordaron una serie de críticas que realizó el periodista Christian Martinoli, un día después de la eliminación.

“Los directivos del futbol mexicano le tienen temor a los futbolistas de la Selección Mexicana. No le tiene temor al chavo que no tiene contrato, al que ningunean, al que le bajan el sueldo o lo dejan en el Draft tirado, le tienen miedo a los caciques de la fama y fortuna del futbol mexicano.

A aquellos que son los semidioses del balompié nacional, aquellos que ‘no me los toques’ porque son patrimonios del país, a esos los directivos le tienen miedo”, dijo.

“A los que forman parte de la Selección hace ocho años no pueden con ellos. Vienen y van técnicos, viene un porrista, un psicólogo, un motivador, un soldado, un filósofo, venga el que venga no funcionan estos futbolistas, las estrellas de papel del futbol mexicano no funcionan.

En los grandes escenarios, contra los grandes equipos, contra los que pensamos somos y tenemos idea que somos mejores que ellos, no lo somos”, señaló.

Cabe recordar que en esa transmisión, también arremetió contra jugadores como Miguel Layún, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, entre otros.