‘Este es nuestro Super Bowl’: Jimmie Ward, jugador de San Francisco 49ers

A solo unas horas de buscar el boleto al Super Bowl, Jimmie Ward, jugador de San Francisco 49ers habló sobre las claves para poder vencer a Philadelphia Eagles.

En entrevista para Publimetro, el esquinero de los San Francisco 49ers aseguró que el equipo buscará mantener el balón para llevarse el triunfo.

“(La clave es) Solo jugando bien cada cuarto. Será un juego físico en cada cuarto. Y solo el equipo que sepa cómo cuidar el balón y, sobre todo, robar más la posesión podrá ganar”, señaló.

Por otra parte, Jimmie Ward habló sobre las emociones alrededor de un juego tan importante, como es la final de conferencia.

“Siento que este juego me emociona, este es nuestro Super Bowl y así es como disputo cada juego. No creo que no puedas menospreciar a ningún equipo, ni disputar el juego a la ligera. Ellos tienen un jugador como Hurtz y sabes que debes dar todo, porque puede ser tú último juego”, indicó.

San Francisco 49ers Jimmie Ward buscará ser clave para San Francisco (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Además, destacó el trabajo de Brock Purdy, quien ha causado sensación por convertirse en clave en los triunfos de San Francisco.

“Sabes, es muy grande. A principios de año, él era el tercer mariscal de campo y sabes, cuando jugó no tuvimos una derrota. Que solo te diga como qué talentosos son los muchachos en la liga. Ya sabes, todo el mundo es bueno aquí. Realmente se trata de obtener tu oportunidad cuando tienes tu oportunidad, debes saber cómo aprovecharla”.

Jimmie Ward será uno de los jugadores clave en San Francisco en busca de llevarse el triunfo ante Philadelphia Eagles este fin de semana, en la final de la conferencia Nacional.

Ward, de 31 años y egresado de la Universidad de Illinois, fue reclutado por San Francisco en 2014.