“Muy ilusionado con el proyecto”: Lainez tras su llegada a Tigres

Diego Lainez ha dicho adiós al futbol europeo luego de cuatro años intentando, primero con el Betis y luego con el Braga, equipos donde no pudo consolidarse como titular. Ahora, el mexicano se unirá a las filas de los Tigres para volver a sumar minutos.

Lainez aterrizó este domingo alrededor de las 5:00 horas de la mañana en Monterrey, México, pues más tarde estará dirigiéndose a las instalaciones de los Tigres para someterse a exámenes médicos y después firmar el contrato con su nuevo club.

Ya llegó Diego Lainez a Nuevo León.

Y ya porta indumentaria de Tigres.



Aquí sus primeras palabras como jugador felino:

➡️ "Contento, muy feliz. Comprometido con el equipo."

➡️ "Es un proyecto interesante, siempre habían mostrado interés." pic.twitter.com/GTO12Yd8nU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 29, 2023

Diego llegó al aeropuerto con vistiendo los colores felinos, demostrando así su compromiso con su segunda institución en México.

A su llegada, regaló unos minutos a los medios de comunicación, dejando claro el motivo de su vuelta y lo que espera de él en los Tigres.

“Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay. Muy comprometido con el equipo y feliz y ojalá ya estar pronto trabajando que es los que más quiero”, dijo.

Cuando se le preguntó por qué Tigres y no América, Lainez no dudo en explicarlo: “Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés (en él) de parte de Mauricio (Culebro), lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Siempre han estado ahí, el interés, prácticamente desde que me fui a Europa. Estoy muy feliz”, expresó.

"Muy contento... el proyecto de Tigres es interesante, es una oportunidad, un reto importante" 🗣🐯



¡DIEGO LAINEZ YA ESTÁ EN MÉXICO!



Sus primeras palabras 👇https://t.co/3kGw7M0lFj pic.twitter.com/e6pgGXrMoV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 29, 2023

Se espera que el mexicano sea anunciado el día de hoy por la tarde. Se menciona que firmará por cuatro años con el equipo de la UANL, donde destaca un sueldo de dos millones de dólares por temporada, precisamente lo que había pedido en días anteriores.