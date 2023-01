Novak Djokovic fue simplemente demasiado bueno en los momentos cruciales y se llevó su 10mo título del Abierto de Australia y su 22do trofeo de Grand Slam en total tras derrotar a Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) en la final del domingo en la arena Rod Laver.

La victoria permitió a Djokovic regresar al primer puesto de la clasificación de la ATP.

El tenista serbio de 35 años no disputó el Abierto de Australia del año pasado tras ser deportado del país porque no estaba vacunado contra el COVID-19.

Las restricciones de gobierno se han reducido desde entonces y en esta ocasión pudo obtener una visa a pesar de que sigue sin recibir las inyecciones contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

El nuevo Rey de Australia, el nuevo tenista con más Grand Slam (junto a Nadal), el nuevo número 1 del mundo...



NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸🏆 pic.twitter.com/0gJXrJbSuO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2023

Djokovic amplió a 28 encuentros su racha de victorias en el torneo de pista dura.

Su 10mo trofeo en Australia amplía el récord que ya tenía en Melbourne. Sus 22dos campeonatos de major — que también incluyen siete en Wimbledon, tres en el Abierto de Estados Unidos y dos en el Roland Garros — igualan la marca de Rafael Nadal para más títulos en el circuito masculino en la historia del tenis.

“Quiero decir que esta ha sido uno de los torneos más exigentes que he disputado en mi vida. El no haber podido disputado el año pasado, volver este”, dijo Djokovic, luciendo una chaqueta blanca con el número 22 en su pecho. “Y quiere agradecerle a toda la gente que que hizo sentir bienvenido, que me hizo sentir a gusto, para estar en Melbourne, estar en Australia”.

Fue superior a Tsitsipas en todo el encuentro, pero sobre todo en los dos tiebreakers.

Djokovic abrió una ventaja de 4-1 en los primeros y cuando se vio 4 iguales, se llevó los últimos tres puntos. Lideró 5-0 el último tiebreaker y cuando terminó se señaló a la sien, trepó a la grada y chocó el puño y saltó con su entrenador, Goran Ivasinevic, y otros miembros de su equipo antes de derrumbarse entre lágrimas.

Djokovic regresó a la cancha, se sentó en su banco a un lado, se tapó el rostro con una toalla blanca y dejó escapar más lágrimas.

Margaret Court, con 24 títulos, Serena Williams con 23 y Steffi Graff con 22 son las mujeres más laureadas del tenis.

El conquistado el domingo fue también el 93er título del circuito de la ATP para Djokovic y le permitió romper un empate con Nadal en el cuarto puesto. Jimmy Connors lidera esa lista con 109 títulos.

Las lágrimas triunfales de quién ha sido usado como cabeza de turco, mancillado su nombre, defenestrado y perseguido por la propaganda de los medios serviles de tu tita Agenda 2030 y ante la presencia del tito Bill Gates.



Novak Djokovic. pic.twitter.com/r3sIBOrXCp — Agenda 2030 (@Agenda2030_) January 29, 2023

Djokovic disputó su 33ra final de un grande, mientras que Tsitsipas estuvo en la segunda. El griego de 24 años también perdió ante Djokovic la ocasión anterior, en el Roland Garros de 2021.

“Hice todo lo posible”, declaró Tsitsipas.

Con el título, Tsitsipas hubiera llegado al número uno por primera vez y reemplazar a Carlos Alcaraz, que alcanzó la cima tras ganar el Abierto de Estados Unidos el pasado septiembre pero no participó en el Abierto de Australia debido a una lesión en la pierna.

Aunque no fuera un gran consuelo para Tsitsipas, no había ninguna vergüenza en no derrotar a Djokovic en Melbourne. Desafiar su dominio de esas canchas duras azules es una tarea tan monumental como enfrentarse a Nadal en la arcilla roja de Roland Garros.

“Es el más grande en la historia que ha tomado una raqueta”, dijo Tsitsipas.