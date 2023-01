‘Aceptaré lo que venga’ el supuesto mensaje de Dani Alves desde la cárcel

Dani Alves ya cumplió más de una semana en la cárcel, mientras resuelve su el caso en el que fue acusado por una mujer de violación, por lo mientras el brasileño se trata de adaptar a su nueva realidad.

De acuerdo con información de La Vanguardia, el futbolista señaló que es uno más en la prisión de Brians II. “El futbolista ha quedado fuera y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga”, habría dicho Alves a los reclusos.

“Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, según dijo Dani.

El miasma medio apunta que lo Dani Alves trata de dejar claro con los reclusos es que no abusó de la chica de 23 años, sino que fue una relación consentida, aunque no da más detalles pese a la insistencia de ellos para saber detalles.

El exjugador de Pumas fue acusado de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022. El brasileño lo ha negado, aunque se contradijo en sus declaraciones, sus nuevos abogados comentaron que esto se debió a que no quería admitir que le fue infiel a su esposa.