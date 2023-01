¡Quiere volver a la élite! Héctor Herrera planea regresar al futbol europeo

Héctor Herrera anunció hace unas semanas que le gustaría jugar el Mundial 2026 con la Selección mexicana, razón por la que ahora se plantea la idea de volver al futbol europeo.

El centrocampista mexicano sabe que para llegar a la justa necesita estar en buen nivel y el balompié del Viejo continente podría darle ese rendimiento que necesita, pues durante su etapa en Europa, fue uno de los jugadores mexicanos con más minutos.

“Siempre tuve la oportunidad de elegir donde jugar y eso me hace feliz. Creo que hice una gran carrera en Europa y no me cierro a volver el día de mañana, sin que se enojen los de Houston”, detalló HH en conferencia de prensa.

Además, el canterano de Pachuca reconoció que cuando dejó al Atlético de Madrid para jugar en la MLS fue muy criticado; sin embargo, explicó que sus decisiones profesionales las toma por el bienestar de sus familia.

“Cuando vine a Houston fui muy criticado por mi decisión, pero creo que he decidido lo mejor para mi y mi familia y eso es lo más importante”, afirmó.

Es importante mencionar que Héctor Herrera se encuentra entrenando en México, ya que el Houston Dynamo realiza su pretemporada en el país y este miércoles jugará un duelo amistoso contra el América.

