“La ley se cumple”: Ana Guevara sentenció tras filtración de audios

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, respondió a los medios que los audios donde se le escucha hablando con de deportistas sobre la posibilidad de retirarles becas y apoyos económicos no se trata de revanchismos.

“No es amenaza, la ley se cumple”, indicó la dirigente deportiva al explicar que eso fue lo que se explicó en esas grabaciones, que no se trata de amenazas, sino de que los deportistas comprendan las razones de la situación y la posibilidad de perder sus ayudas.

“Los atletas saben cuál es el camino, no es negociable la ley y algo que se tiene que cumplir, no hay vuelta de hoja. El problema es que la FINA y el Comité Olímpico no se pronuncian en torno a este Comité Estabilizador, lanzan una convocatoria y nos volvería rehenes del proceso y no podemos seguir adelante porque violentaríamos el marco legal”, señaló Gabriela Guevara.

La fecha que se maneja como límite para resolver esta situación es este martes 31 de enero, aunque no se vislumbra una solución en el corto plazo.