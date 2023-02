Barcelona revela que ‘por 18 segundos’ no fichó a Julián Araújo

El fichaje del mexicano Julián Araújo al FC Barcelona se quedó a solo unos segundos de concretarse, así lo reveló el mismo club blaugrana.

Mateu Alemany, director de fútbol del Barça realizó un análisis de lo sucedido en el fichaje y asegura que hubo una confusión en la firma del jugador del LA Galaxy y un error en el sistema por lo que no pudieron hacerse de los servicios del futbolista, aunque se sabe que Araújo llegaría al equipo filial.

“Para empezar, venía para el Barça Atlètic; ha habido un poco de confusión en ese sentido. Pero, efectivamente, no llegamos a tiempo por un error informático que se está intentando clarificar a causa de qué y es probable que sea a causa del sistema. Y como son 18 segundos, no sé qué va a hacer FIFA”, recabó diario AS.

Cabe mencionar que el cierre del mercado invernal de fichajes se dio el martes 31 de enero del 2023 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), y el nombre de Julián Araújo aparecía como el principal fichaje para el Barcelona.

Julián Araujo. El lateral mexicano está cerca del Barcelona. (Twitter)

De acuerdo a información de ESPN, Araújo llegaría en calidad de cedido por el resto de la temporada, y después habría una compra de 7 millones de dólares. Araújo, de 21 años, llegaría al cuadro filial, aunque podría jugar en el primer equipo si lo solicita Xavi Hernández.

Por otra parte, analizó la estructura de la actual plantilla y la posibilidad de firmar las renovaciones de algunos jugadores.

“Ha habido dos o tres salidas que han supuesto un ahorro y el equipo ha tenido suficientes recursos como para no fichar nada. Además, lo que el club prioriza es la necesidad de inscribir a los jugadores renovados. Guardaremos los ahorros y en las próximas semanas meteremos (en el margen salarial de LaLiga, se entiende) a Araújo, Marcos Alonso e Iñaki Peña”.