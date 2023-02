‘Emilio Azcárraga es quien decide’: De Anda reclama a Yon de Luisa en pleno programa

La polémica reestructuración de la Liga MX causó revuelo entre los fanáticos y los especialistas, y uno de los que cuestionó las decisiones de la FMF fue Paco Gabriel de Anda.

El analista de ESPN se enfrentó a Yon de Luisa, presidente de la FMF, en una entrevista en el programa Futbol Picante, en donde aseguró que él que toma las decisiones en el futbol mexicano solo es una persona, Emilio Azcárraga.

“Todo pasa por Emilio Azcárraga, para bien o para mal. Para decidir ‘esto y esto’, hay que ir con Emilio Azcárraga. Que si quiero traer al personaje que sea a la Selección, hay que ir con el Sr. Azcárraga y él es quien te va a decir ‘sí o no’.

Me dices que hay un Comité (de Dueños), pero hay un comité que vigila al comité y todas las decisiones pasan por Emilio Azcárraga. Yo te pregunto ¿Cómo puede mejorar el futbol mexicano si siempre es lo mismo?”, dijo de Anda en plena entrevista.

Ante los cuestionamientos, Yon de Luisa intentó mantenerse sereno y aseguró que las decisiones serán tomadas por la Comisión de Selecciones Nacionales.

“Me sorprende que me digas con tanta claridad que todas las decisiones pasan por una persona cuando no es así. Yo te digo que los que están entrevistando a los entrenadores son Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga, de ahí pasan al Comité de los cinco dueños y el presidente de la Federación, no con el Sr. Azcárraga”, aseguró.

¿Todas las decisiones en el futbol mexicano pasan por una persona? 🤔@PacoGabriel_5 cuestionó a Yon de Luisa 💥



¡Disfruta el programa en ESPN y Star+! 📺#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/3jwUEZCHSQ — Futbol Picante (@futpicante) February 1, 2023

Por si no lo viste: El Tri, sin fecha definida para elegir al nuevo DT

Con esta respuesta, De Anda aseguró que el entrenador será elegido por el dueño del América y de grupo Televisa.

En esta entrevista, Yon de Luisa fue cuestionado por temas como una renuncia tras el fracaso en la Copa del Mundo, o la forma en que Gerardo Martino confrontó a la prensa tras el Mundial.