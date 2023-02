Edson Álvarez en el 11 ideal de enero en la Eredivisie

Edson Álvarez sigue teniendo una destacada participación con el Ajax y ahora, su buen rendimiento le valió para ser parte del Team of the Month’, el once ideal del mes de enero en la Eredivisie.

La propia liga compartió en redes sociales los jugadores que integran el once ideal, el cual fue elegido mediante las estadísticas de los futbolistas y votos de los aficionados.

Además del Machín, otro jugador del Ajax que aparece es el neerlandés Davy Klassen. El once ideal está conformado por:

Nick Olij portero (Sparta Rotterdam), Gijs Smal (FC Twente), Edson Álvarez (Ajax), Carlens Arcus (Vitesse), Jordan Teze (PSV), Xavi Simons (PSV), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Davy Klaassen (Ajax), Tasos Douvikas (FC Utrecht), Vangelis Pavlidis (AZ) y Bobby Adekanye (Go Ahead Eagles).

Es importante mencionar que la temporada del Ajax no ha sido la mejor y en estos momentos se encuentra en la cuarta posición, fuera de puestos europeos.