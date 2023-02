“Tigres se está convirtiendo en un equipo grande del futbol mexicano”: Gignac

Tigres se ha vuelto uno de los equipos más temidos del futbol mexicano gracias a la cantidad de títulos que ha ganado en la última década.

Ante esta situación, el goleador del club, André Pierre Gignac, considera que el nivel mostrado por los felinos en los últimos años va por buen camino para que se considere a Tigres como uno de los grandes del futbol mexicano.

“Creo que vamos muy bien y eso es lo que también te dan ganas de seguir en el club. Ves una institución que crece cada año. El club se está convirtiendo en un grande del futbol mexicano, pueden decir lo que quieran. Va a ser un gran club próximamente, no tengo duda.

“Las pruebas están en los títulos de los últimos 10 años. Ir a buscar al técnico bicampeón, a la joya del futbol mexicano, al goleador del futbol mexicano. Es un orgullo”, declaró el jugador en entrevista con el programa Línea de 4, de TUDN.

Critica al América por vender a Lainez

Además, el ariete francés lanzó un dardo al América al mencionar que el club debió terminar de formar a su nuevo compañero Diego Lainez y después venderlo al futbol europeo.

“Dije varias veces lo de Diego Lainez, ¿por qué lo vendieron a 6 meses de ganar un campeonato?, creo que suplió a Ménez y se va a Betis. Pudieron esperar.

Por qué no podemos firmar un acuerdo con cualquier equipo de España o de cualquier país, pero me lo dejas un año más para terminar de formarlo, que se asiente bien en el campeonato, pero debe haber continuidad y no mandarlo ya, porque lo mandaste a la dura, de una”, sentenció.