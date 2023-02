El Vampiro: “Tengo Alzheimer, una condición con la que tengo que luchar”

El Vampiro, uno de los luchadores icónicos en la década de los años 90 y principios de los años 2000, está muy cerca del retiro de los cuadriláteros mientras continua luchando contra una enfermedad.

Pero en estos últimos años, el gladiador canadiense considera que debió cambiar y afrontar la realidad de su enfermedad, para poder recuperarse y ahora avanzar a una nueva etapa fuera de los encordados, aunque aún tiene un plan de darle gracias a la afición con lo último en su carrera.

¿Cómo afrontar el estado de salud de los últimos años del Vampiro?

– Por muchos años yo estaba muy enfermo y no hablaba de esto en público, eso me daba mucha vergüenza decir “Oye, yo tengo alzheimer”. Entonces para ser honesto, yo fui grosero en exceso, señalado como arrogante, y arruiné muchos años del mismo trabajo. En el Alzheimer hay siete grados y yo estaba en grado 4. Por mi estilo de vida por los golpes, por lo que quieras. Pero el punto es que es una condición con la que tengo que existir.

¿Cómo es el recibimiento por parte de la afición durante las funciones o eventos?

– Una vez que yo empecé a enfrentar mis miedos, mi ego, mi enfermedad y una vez que fui ‘desnudo’ en público diciendo mira estuve a punto de morir, eso es lo que está pasando y esa es la razón que esto fue así. Me tardé cuatro años insistiendo, ganando la confianza otra vez. Trabajando y disculpándome con la afición. Ahora quiero que estos dos últimos años sean espectaculares para estar en algunas carteleras y despidiéndome de la afición.

Porque yo me voy a dedicar mi vida de lo que estoy haciendo. Me importa la que dice la gente en la calle. Yo ya sé que fui malo pero inicie de nuevo, y ahora trabajo con las promotoras, apoyando a la lucha libre, llevo desde un año haciendo esto. Ya estoy viendo que la gente está muy unida conmigo.

¿Cómo definir lo que representa la imagen de Vampiro para la afición

– Vampiro nació en la Colonia Doctores, en la gente. Vampiro ya no es una persona, es una marca, es una filosofía, es un estilo de vida que representa rebeldía, honestidad, humildad. Vampiro ya no soy yo, y un día dejará de ser mío y lo que quiero es dejarle ese símbolo a una persona que pueda representar esto, como Pagano.

¿Cuál es tu sensación de participar en un evento como Rey de Reyes?

– Triple A me ayudo mucho con mi lesión, con mi enfermedad. Me dejó entrar primero en las Copas en las últimas Triplemanías, por morbo. Pero cuando me empecé a lanzar un tope, o a rifarme con los golpes, llegué al vestidor y me dicen, “te rifas”, y a partir de ahí volvió el miedo, los nervios, y está padrísimo. Ojalá no me maten y que no me peguen mucho. Estoy feliz de estar vivo de nuevo y poder llenar de emoción a la afición.

¿Qué representa ser uno de los integrantes del ‘Equipo Canadá para el Lucha Libre World Cup y enfrentar al equipo mexicano?

– No me gusta la pregunta por que son mis amigos, pero entiendo lo que es representar a Canadá, a pesar de tener la nacionalidad mexicana. mi idea es mostrar Guadalajara voy a llevarlos. Voy a ofrecer a llevarnos a lugares tradicionales de México que no solo llega a su hotel y va a luchar, no. Van a ver nuestra gente de cultura, al tequila, la comida la baile la mariachi en los estadios de fútbol, entonces es un gran oportunidad a abrir los puertas de México gracias a la lucha libre, entonces lo voy a contar nuestro historia. La Arena Coliseo qué significa eso los tienditas, tengo la oportunidad de ser un embajador un embajador de la lucha libre mexicana a gente de mi país.

¿Cómo trabajar con las lesiones y la enfermedad?

– Ahora con el yoga, con la meditación, con la marihuana medicinal, del CBD me mantienen en buena forma. Este tipo de medicina me está curando y si dices que no, te muestro una foto de mí en una silla de ruedas hace dos años pesando 170 kilos y ahorita peso 94. Esto me ayuda a controlar de dolor, mis ataques de pánico, ya puedo dormir ya no uso otros medicinas de la farmacia, y también la música es clave. Soy rockero y tengo varios proyectos en puerta para hacer giras con la mezcla de rock y música electrónica industrial.

¿Cómo ves el futuro del Vampiro ante la inminente despedida?

– Todo lo que voy hacer en estos dos años es para darme la oportunidad de despedirme bien y a mí manera, dando buenas luchas, apoyando a las nuevas generaciones, a los promotores y conviviendo con los fans

¿Cuáles son los planes que existen en tu siguiente etapa?

– Vampiro va a cambiar de escenario, no tanto en el ring, ya voy a estar con mis proyectos de música, de televisión, de radio, mis proyectos de DJ. Incluso estoy trabajando en un reality show, donde trabajaré con la afición para, durante las giras, conocer el porqué la gente es aficionada y sobre todo, dar una muestra de los lugares a los que visitamos y que muchas personas no se dan la oportunidad de conocer.

Es una oportunidad de cocrear contenido juntos lo que quiero ser muy claro, no es el Vampiro el luchador y cónico dando su percepción es oye, acompáñame no tengo idea que voy a encontrar, pero lo vamos a encontrar juntos. Es una aventura es la magia de México entonces lo voy a hacer en inglés y español porque quiero que la gente afuera tiene otra perspectiva de realmente, qué tan chido es México entonces, qué podemos esperar algo sano algo real algo transparente y algo divertido con una decisión ya por fin vas a tener voz, te voy a preguntar.