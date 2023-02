“Fui infiel, pero no me enamoraba por respeto a mi esposa”: Julio César Chávez

En los últimos días, se divulgó un pedazo de la entrevista que tuvo el mítico boxeador Julio César Chávez con el presentador: Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube. El video que se volvió tendencia en redes, se trata de una verdad que revela el exatleta, confesando una de sus acciones en su época de profesional.

Durante la entrevista con Yordi, Julio César se sinceró y sacó a la luz una de sus incongruencias años atrás, la cual se refiere a serle infiel a su esposa, pero que, a pesar de ello, siempre la respeto, al igual que a sus hijos.

“Fui muy pirujo, bien puto la verdad, pero con todo respeto, no me enamoraba porque tenía a mis hijos, tenía a mi esposa, me entiendes”, expresó Chávez ante las cámaras.

Yo le fui infiel a mi mujer, pero por respeto a ella no me enamoraba. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/fJCbXBDMM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 3, 2023

De esta manera, la leyenda mexicana causó tendencia en las redes al revelar este aspecto, el cual una gran parte de la audiencia amablemente, incluso hasta con risas.

Le entrevista contó con una duración de 90 minutos, Chávez contó algunas anécdotas más para Rosado, con quien llegó hasta las lágrimas en los instantes finales de la plática, pero esto fue debido a que se sinceró de la manera más abierta posible.