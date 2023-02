Los mejores comerciales en la historia del Superbowl

El próximo domingo se celebrará la edición LVII del Superbowl entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia en el estadio de Arizona. A esta fecha se le considera el Súper Domingo porque además el juego junta otros elementos que ayudan al espectáculo como el espectáculo de medio tiempo y también es la fecha en que varias marcas aprovechan para hacer anuncios importantes.

A lo largo de la historia, el costo de los anuncios de 20 a 30 segundos en el Superbowl han alcanzado cifras estratosféricas de hasta 100 millones de dólares por la gran audiencia que alcanza este evento deportivo y justo por esas razones las marcas buscan realizar comerciales creativos, sorprendentes, con grandes estrellas de todos los ámbitos, muchos de ellos han pasado a la historia por su gran producción.

Esta es nuestra selección de los 5 mejores comerciales en la historia del Superbowl:

1- Force - Volkswagen - 2011

La marca automotriz integró a un niño disfrazado de Darth Vader de la saga fílmica Star Wars.

2- Showdown - McDonalds - 1993

La franquicia de comida rápida reunió a dos atletas de suma influencia en Estados Unidos y figuras históricas del basquetbol en una competencia de tiro: Michael Jordan vs Larry Bird.

3- Mcintosh - Apple - 1984

Uno de los anuncios más longevos que marcaron esta tendencia comercial, la compañía de un disruptivo Steve Jobs, en aquel momento, presentaba sus computadoras en un comercial realizado por un director de cine, Ridley Scott, que se basó en una de las novelas más representativas del siglo XX escrita por George Orwell cuyo título es el de ese mismo año, “1984″.

4- Now and Then - Pepsi - 2002

La marca refresquera se ha distinguido a lo largo de su existencia de realizar anuncios con la participación de celebridades de todos los ámbitos; deportistas, cantantes, modelos, actores, actrices, entre algunos otros. En este comercial fue Britney Spears la encargada de revivir otros anuncios de la misma marca.

5- Air Joran VII - Nike - 1992

Reunir dos universos que parecen inalcanzables o la interacción de personajes que nunca podría verse en la realidad siempre llamará la atención. Michael Jordan y Bugs Bunny juntos fue algo de lo más sorprendente y que posteriormente se tradujo en una película: Space Jam.

Este año los ojos no solo estarán puestos en el partido, sino también en lo que las marcas presentarán a lo largo de todo el evento.