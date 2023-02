Mineros, la juventud que rompe paradigmas en el futbol mexicano

En el futbol, la metología desde la raíz es la base de los éxitos para un equipo. Por ello, en las mejores ligas del mundo existen tantas instituciones exitosas, no solo en títulos. Aspectos que, en el futbol mexicano, pocas veces se ven. Mineros de Zacatecas buscan establecer ese pilar dentro de su estructura, con mucha intensidad, nuevas ideas de juego y entrenamiento, priorizando la juventud para alcanzar los objetivos trazados.

En la actualidad, la Liga de Expansión encuentra a su cuerpo técnico más joven en Mineros, con el entrenador Alexis Moreno (33) y los asistentes Alberto Moreno (29) y Josué Ortíz (28), así como con preparadores y analistas rondando los 26 años. En general, es decir, hablando de todo el futbol mexicano, el cuadro de Zacatecas se posiciona como la estructura más joven, sumando las distintas categorías, como segunda división, liga premier, fuerzas básicas y algunas otras.

Llegamos a 50 pts en el año y 5/5 Fases Finales con @minerosfc en @LigaMXExpansion ,mérito entero de jugadores, directiva, y CT 🔴⚪️⚒️ pic.twitter.com/FlW1WX3VwU — Alexis Moreno (@Alexis_MorenoG) October 9, 2022

Tomando como referencia la llegada en 2020 del nuevo CT, en la actualidad, tras cinco torneos al mando, el equipo se forjado una definición que adentra a lo que busca el club: “Es una institución que le ha abierto la puerta a mucha gente en el ámbito de futbol, que día con día busca que el jugador se involucre más al juego, que tenga miras hacia el futuro. Es un club que trata de hacer cosas distintas, con gente joven al mando”.

La consolidación actual de Mineros no se entendería sin tres conceptos clave, los cuales fomentan las ideas de toda la institución, comenzando por su presidente y finalizando con los jugadores: “Hay tres vertientes que diferencían al club de otros. El primero es la metodología, hemos tenido la oportunidad de irla bajando hasta otras categorías. El segundo, el modelo de juego, el cual nos ha dictado el capitán de este barco, Eduardo López. El tercero, trabajar de la mano con la juventud para utilizar nuevas herramientas, nuevas plataformas, darle mucha importancia al dato, al scout. Claro que se hace en otras ligas, pero en esta categoría, en nuestro contexto, probablemente llevamos mano”, menciona el cuerpo técnico.

Para hacer realidad estos conceptos en el campo, el club consta de tres P’s, como lo llaman, para, al final de todo, lograr las metas establecidas: “Nos basamos en tres principios. La posesión del balón, que cumplimos bien estadísticamente, somos el mejor de la categoría. El segundo, es el principio de la presión, la intensidad de duelo a través de nuevas métricas. El tercero, la posición, que el equipo logre ciertas ventajas a través del posicionamiento. Generalmente, hemos logrado cumplir dos de esas tres P’s, pero es un poco de lo que buscamos. Actualmente, es uno de los pocos equipos reconocibles de la liga, incluso en México”.

“Somos un equipo que ha jugado cinco liguillas de cinco posibles. Nuestro objetivo a nivel puntos, es sin duda pisar nuevamente una semifinal y nos hemos quedado con la espinita de brincar el repechaje. Entonces, marcaríamos como uno de los objetivos primordiales, sortear esa fase y estar dentro de los primeros cuatro. A largo plazo, cuando se abra el ascenso, la meta será ascender. Mientras esto no suceda, será seguir formando y llenándonos de bases para cuando eso se abra. El objetivo a corto plazo es jugar bien, intentar que el jugador nos entienda y así estaremos más cerca del resultado. Finalmente, que Mineros llegue nuevamente a una final, porque la institución solo tiene una en su historia”, aseguraron los integrantes.

Por último, esa juventud que caracteriza al equipo, también fue puesta en duda, anteriormente, como se hace regularmete en el futbol mexicano, pero con base en el trabajo y los resultados, lograron ganarse el respeto del resto: “Fue algo que nos fuimos ganando poco a poco, como lo son los resultados. La insistencia del día a día, que somos un cuerpo técnico joven con muchas ganas, somos un grupo efusivo, con mucho deseo y eso tratamos de transmitirlo. No solo en el campo, sino en los entrenamientos, en la oficina, en la planeación, en el trabajo en equipo. El querer trascender”.

Con 33 años, Alexis forja su camino en el futbol mexicano, convirtiéndose ya en el entrenador con más triunfos al hilo en la historia de Mineros, con siete victorias. Además, el trabajo que se ha hecho, ha respaldado su edad, llevándolo a que sienta una responsabilidad por los jóvenes que comienzan a levantar la mano.

“Para mí es un sueño, porque yo no jugué futbol ni tengo un apellido que se abra puertas por sí solo. Realmente, el ser joven no me ha pesado porque inicié muy chico. Mucha gente joven que está estudiando y dirigiendo en otras categorías me habla y me manda mensaje diciendo: ‘Ojalá te vaya bien porque tú abrirás muchas puertas’. Yo siento una responsabilidad porque en el espectro de jóvenes mexicano está un poco corto. Por ello, siento una responsabilidad no solo con Mineros, sino con colegas y muchos jóvenes”.