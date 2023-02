‘No quería que el deporte fuera el que me retirara’: Adriana Jiménez

Hacer historia es uno de los objetivos que cumplió la clavadista de altura Adriana Jiménez. Tres medallas en dos distintas Copas del Mundo la posicionan dentro de las deportistas élite en el país. Pero, tras varios años en la cima, decidió poner punto final a su carrera para enfocarse en apoyar a los atletas que vienen empujando fuerte en este deporte.

Pionera de los clavados de altura, Adriana remó siempre a contracorriente y sabe que aún hay esperanza de que el deporte mexicano pueda trascender a nivel internacional.

¿Cómo has visto la reacción de los aficionados, la prensa y de tu familia tras la noticia del retiro?

— Mi familia ya sabía desde hace tiempo que este era mi último año, entonces ellos, siempre estuvieron conmigo en mis últimas participaciones. La prensa y la afición reaccionaron de la mejor forma. A mis 38 años, pues ya hay un riesgo en cuanto a salud mental, porque tú sabes que la altura es muy riesgosa y tiene que estar comprometida, convencida y meterle más aspecto mental que al físico. Fueron muchos años de dedicarme a este deporte.

¿Cómo asimilar la noticia del retiro?

— Ya desde hace tiempo había tomado esta decisión. Ya tenía lesiones en las cervicales y en las lumbares, lo que ya me provocaba mareos y vértigo, con esos síntomas, ya no se disfruta subir. Lo padecí y lo sufrí, cuando ya no lo disfrutas, es que ya no perteneces a ese lugar. Mentalmente, si te presionas demasiado, pues al final explotas y puedes caer en una depresión, puedes caer en un cuadro de ansiedad y es lo que yo quiero evitar, a toda costa, llegar al límite.

Adriaana Jimenez Adriana Jiménez se despide de las plataformas tras una laureada carrera (Handout)

¿Hay algún otro motivo que te impulsó a tomar esta difícil decisión?

— Yo ya estaba convencida y estoy consciente de que hay generaciones a las que hay que apoyar y a nivel internacional está creciendo la competencia y el nivel. Lo que quería era retirarme y no que el deporte me retirara. Fue muy sencillo darme cuenta de esta situación.

¿Cómo definirías tu carrera?

— Mágica, fue una carrera en donde viví con mucha fortaleza y muy innovadora en la alberca. Mi momento favorito fue cuando piso por primera vez el primer lugar y entono el himno, porque era algo que siempre estuvo en mi cabeza.

¿Cuál es tu visión alrededor de lo que se vive en la Federación de Natación?

— No es posible que se les quite un apoyo que los atletas se ganaron y es un derecho que tienen, porque lo obtuvieron con base en sus resultados y de sus esfuerzos. Para resolver cualquier problemática, los atletas y los federativos necesitan hablar, ponerse de acuerdo y trabajar en equipo. No tomar decisiones desenfrenadas o a la ligera que afecten a los intereses de los deportistas. Yo creo que los atletas y su trabajo siempre son primero y es lo que se tiene que respaldar. Yo confío en los atletas antes que cualquier cosa.

Sabemos que en este último año no hubo muy buenos resultados, porque hubo poca participación de los clavadistas mexicanos, entonces no se pudo ver a ciencia cierta el avance, pero no les puedes quitar sus apoyos bajo esa condición.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones en el clavadismo mexicano?

— Hay algunos atletas que vienen pisando fuerte en el deporte en México. A nivel mundial, somos una potencia en clavados, aunque no tanto en los de altura, por lo que ya me estoy dando a la tarea de apoyarlos para poder hacer la transición. Ahora hay algunos representantes en el Mundial Juvenil, el primer evento internacional de clavados de altura, donde íbamos con expectativas y nos llevamos muchas sorpresas, traemos muy buen nivel en general.

¿Con cuántos atletas más o menos estás trabajando?

— Aunque directamente no estoy trabajando con ellos, mi tarea es guiarlos y abrirles puertas con los patrocinadores, con los contactos, pero lo importante es ver que el talento de México sea visto en el mundo. El esfuerzo que tienen que hacer ellos, la conciencia que le tienen que poner, que realmente hay muchas oportunidades dentro de los clavados de altura, porque es un deporte que se está volviendo olímpico. Eso me compromete a trabajar con ellos e impulsarlos.