“Todo está mal”: Arturo Elías Ayub habla sobre los cambios que haría en la Liga MX

Arturo Elías Ayub arremetió contra la Liga MX al mencionar que “todo está mal”, razón por la que habló sobre los cambios que haría para mejorar el balompié nacional.

En el futbol mexicano haría ocho millones de cambios, porque todos está mal. Cambiar algo en el futbol, como los tiempos no. En la Liga MX no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia, hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12, nadie asciende y nadie desciende, por eso nadie ve el futbol mexicano.

La gran bronca es la falta de competencia, mientras no haya competencia está cab...”, explicó el exdirectivo de Pumas en un Space en su cuenta de Twitter.

Además, Elías Ayub descartó por completo que tenga intenciones de comprar un equipo debido a la “pasión” con la que vive los juegos.

Sufro mucho, no, soy super apasionado para todo lo que hago. Cuando está en mis manos y lo puedo controlar, es más fácil. Cuando eres presidente de un equipo de futbol tienes que hacer que las cosas funcionen, pero a la hora del partido la ansiedad de no poder meterme, me enferma. Entonces por eso no vamos a comprar ningún equipo”, sentenció.