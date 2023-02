Chofis López arremete contra Chivas: “Pedí la oportunidad y no me la dieron”

Javier López ha tenido un buen desempeño desde su llegada a Pachuca, pues en el arranque del Clausura 2023, ha sido pieza importante de los Tuzos marcando cuatro goles.

A mediados de 2022, el jugador llegó al Pachuca proveniente de Chivas, esto luego de que el club no le brindara una segunda oportunidad al terminar su préstamo con el San José Earthquakes.

Este sábado, los Tuzos reciben al Guadalajara y previo a este duelo, la Chofis recordó que el Rebaño no le dio una nueva oportunidad de trascender en el club. Además, destacó que está orgulloso de haber llegado a la institución.

“Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado. Siempre se lo he dicho al presidente. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Le dije que voy a ser un ídolo”, declaró el jugador en entrevista con Récord.

Javier Eduardo López (JORGE MARTINEZ/MEXSPORT)

Asimismo, el futbolista de 28 años, lamentó la falta de confianza que hay en el club rojiblanco hacia los jugadores jóvenes mexicanos.

“Puedo hablar de Chivas porque lo viví, no he estado en muchos clubes. En Chivas no hay mucha confianza como lo hay acá, que el jugador menor tenga confianza con el jugador mayor porque está más experimentado... Me sentí muy arropado, con ganas de jugar acá, ves que todos están felices y te contagias de todo lo bueno” comentó el mexicano para el programa Línea de 4 de TUDN.

