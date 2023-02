Diego Cocca: Los futbolistas mexicanos han sido pilares en sus títulos

Luego de que se destapara que Diego Cocca será el nuevo estratega de la selección mexicana, una gran parte de la audiencia no ha tomado de la mejor forma su contratación, pues ha surgido el tema de que sus equipos no suelen dar oportunidades a mexicanos.

Hace algunos meses, a Gerardo Martino, ex técnico de México, mencionó que no había convocados del Atlas en el Tri porque la base era prácticamente de extranjeros, pero, estadísticamente, no lo es así. De hecho, Cocca ganó un bicampeonato con un cuadro en su mayoría mexicano.

En el bicampeonato de Atlas, la realidad es que la dupla Julio Furch-Luis Quiñones en la delantera fue la que se llevó el protagonismo, inculo su gardameta, Camilo Vargas. Estos tres extranjeros. No obstante, durante esa temporada 2021/22 (Apertura + Clausura) el cuadro jalisciense contó con varios mexicanos.

En el primer título, en la parte defensiva, resaltó: Jesús Angulo (central), Luis Reyes (lateral izquierdo) y Diego Barbosa (lateral derecho). En el medio campo, Aldo Rocha (contención), Jeremy Márquez (mediocampista) y Jairo Torres (mediocampista). En la zona ofensiva, Ozziel Herrera (volante) y Edgar Zaldívar (volante).

Para el segundo título, Angulo partió a Tigres y Barbosa sufrió una lesión, pero Cocca reajustó su 5-3-2. Por las laterales, Luis Reyes y Jesús Abella (ya de titular). En el medio campo, nuevamente Rocha siendo un pilar y más oportunidades para Jeremy Márquez. Ofensivamente, Zaldívar y Jonathan Herrera.

La realidad es que, durante su etapa con Atlas, Diego fue encontrando piezas clave en su sistema, con mexicanos que destacaron bastante, elevando la competencia interna junto a los extranjeros: Julián Quiñones, Julio Furch, Camilo Vargas, Anderson Santamaría, Hugo Nervo, Emmanuel Aguilera, Aníbal Chará, entre otros que se incorporaron.

Su llegada a Tigres

Tras ganar lo impensable con Atlas, Cocca tuvo un torneo malo, terminando en los últimos lugares. Así decidió salir del club, dejando logros imborrables. Su siguiente destino, Tigres.

Rápidamente, el argentino encontró en los felinos un cuadro mucho más completo que el de Atlas, hablando de la camada extranjera. Portero, defensivos, mediocampistas y ofensivos, un equipo muy equilibrado con no nacidos en México.

Tras apenas cinco juegos dirigidos, Diego Cocca deja a la UANL con un futbolista mexicano al que le dio la confianza de ser titular, a pesar de que ya había disputado minutos antes con Miguel Herrera: Jesús Garza, un carrilero/lateral derecho, quien ha destacado en su inicio por el futbol mexicano, ganándole la carrera a Vladimir Loroña.