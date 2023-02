“Es una oportunidad que no podía dejar pasar”: Diego Cocca, feliz de llegar al Tri

Diego Cocca fue presentado con el Tricolor y ya dio sus primeras palabras vestido de técnico azteca, dejando varias impresiones positivas a los medios de comunicación.

“Gracias por confiar, realmente lo que quiero manifestar son varias cosas, primero, cómo me siento. Me siento feliz, orgulloso, un privilegiado de ser el entrenador de la Selección de México. No solo por ser el seleccionador, sino de serlo de este país, que a mí me ha dado muchísimo”, expresó con felicidad.

Al continuar con su mensaje, Cocca fue sincero con la audiencia y mostró su cariño por el país: “Es una posibilidad que no podía dejar pasar”, aseguró el argentino, justificando así su salida de Tigres.

Agradeció a la UANL

“Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su afición. Agradecido por darme la posibilidad de trabajo. Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular, me han tratado de maravilla. A los jugadores, que no tengo más que palabras de agradecimiento en estos dos meses de trabajo, pero realmente siento y pienso que la posibilidad de dirigir al Tri de este gran país es un orgullo y un privilegio de formar parte”, mencionó.

Confía en el capital humano mexicano

“Quiero tener jugadores que sienten los colores del país, que se pongan la playera y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados del lugar donde están. Para que eso suceda, el primero que tiene que sentirse de esa manera, soy yo y hoy me siento de esa manera. Muchas gracias a todos”.

“Lo único que puedo prometerles es: seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los primeros lugares”, dijo.

“Creo mucho en el futbolista mexicano, creo en su talento. Estoy convencido que el talento no es suficiente, hay que acompañarlo, darle una idea clara de juego, acompañarlo con herramientas para que ese talento explote”.