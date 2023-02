¿Rompimiento con la FMF? Pachuca respalda a Guillermo Almada tras novela con el Tri

almada Oscar Ustari and Jorge Guillermo Almada head coach during the parade of the Pachuca Team, champion of the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX, on October 31, 2022.



Oscar Ustari y Jorge Guillermo Almada Director Tecnico durante el desfile del Equipo Pachuca campeon del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, el 31 de octubre de 2022. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)