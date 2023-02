“Mbappé debe pensar que yo soy su muñeco”: Dibu Martínez aclara polémico festejo

Emiliano Martínez fue una de las figuras en el campeonato que ganó Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante la Selección de Francia.

Tras este logro, el arquero de la albiceleste generó polémica al celebrar de forma peculiar con su premio a mejor portero y por cánticos a Mbappé durante el festejo en los vestidores.

A casi tres meses de conseguir la hazaña en Qatar, el portero del Aston Villa aclaró dicha polémica y aseguró que sus festejos no fueron con la intención de dañar a nadie.

Además, explicó que los cánticos contra Mbappé son parte del futbol, mencionando que “si cantamos es porque es un crack”.

“No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud (compañero en el Arsenal) qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”, mencionó el portero de 30 años en entrevista con France Football.

“Lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, añadió.

Asimismo, el Dibu habló sobre la polémica foto en la que se le observa cargando un muñeco con la cara de Mbappé y dejó en claro que en ningún momento se burló de él, incluso, mencionó que “es el mejor jugador francés” que ha visto en su vida.

“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido... En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo.

“¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles, cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. Incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que he visto en mi vida”.

Por último, el arquero argentino reveló qué fue lo que le dijo al futbolista del PSG al término de la final del Mundial y aseguró que en un futuro ganará varios Balones de Oro.

“Después del partido le dije que podía estar orgulloso de sí mismo y mantener la cabeza en alto porque hizo un gran partido y era uno de los mejores jugadores del mundo. También le dije que era un placer jugar contra él, que casi ganó esta final solo. Es un chico con un talento inmenso. Me di cuenta enfrentándolo que es diferente. Cuando Leo deje el fútbol, ganará muchos Balones de Oro”, sentenció.