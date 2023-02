Hija de Julio César Chávez asegura que fue “seducida” por Michael B. Jordan

La premiere de la película Creed III en México fue una fiesta que reunió a figuras del boxeo y de Hollywood, pero también regaló un peculiar momento entre Nicole Chávez y el actor Michael B. Jordan.

En redes sociales, la hija de Julio César Chávez aseguró que el protagonista de Creed le pidió su número telefónico.

“Me quiero morir. Ósea, se despide de mí, me abraza, me dice que soy bonita, que la próxima vez que venga deberíamos de salir de fiesta, tomarnos un trago. Me pidió mi teléfono y que le hablo a la asistente de mi papá y le digo: ‘Dale tu número’, y el pobre anota su número en el teléfono de la asistente de mi papá”, declaró.

Por otra parte, Nicole Chávez presumió el mensaje que le mandó al actor de películas como Black Panther.

“Hola, soy Nicole, la hija de Julio, esta noche fue una gran reunión. Déjanos saber cuándo regresas y te llevaremos a los mejores lugares de aquí, que tengas una gran noche”, presumió.

Chavez

Por si no lo viste: Guía para entender el futbol americano y lucir como un experto en el Super Bowl

Michel B. Jordan, actor y productor estadounidense de 36 años, actualmente se encuentra sin pareja, después de que en 2022 terminó su relación con Lori Harvey.

Mientras que Nicole Chávez tiene una relación con Esteban Dallet, con quien ha presumido su relación en redes.

Además, la hija del famoso ex campeón terminó su participación en el reality La Casa de los Famosos.