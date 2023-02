‘Ya no pienso en la Selección’, asegura Miguel Herrera

Los Xolos de Tijuana comienzan una nueva era, después de que fue presentado oficialmente a Miguel Herrera como su nuevo entrenador, y descartó que siga pensando en la Selección.

En conferencia de prensa, el Piojo fue cuestionado sobre la posibilidad que tuvo de ser entrenador del Tri, a lo que afirmó que su mente actualmente está en Xolos.

“Dirigir a la selección de tu país te llena de satisfacción, pero no me candidateo, no pienso en selección, estoy pensando en Xolos porque es un gran equipo, un equipo de Primera División”, señaló.

Por otra parte, apuntó como fue su acuerdo con Jorgealberto Hank para llegar nuevamente con los Xolos.

“Muy agradecido con el Comité de Selecciones Nacionales, con Jaime Ordiales y con Rodrigo Ares de Parga que pensaron en mi por este proyecto, darle las gracias. Unas horas después de que quedé descartado, Jorgealberto (Hank, presidente de Tijuana) me buscó y nunca lo dudé”, dijo.

También apuntó a cual sería su plan con los fronterizos de cara al resto del torneo.

“La idea es mejorar y tenemos que pensar en el título, esa es nuestra idea, mantener arriba de 30 puntos, peleando por ser protagonista, es parte de la obligación que tenemos, es difícil prometer un título pero lo buscaremos, vamos a tratar de conseguir ese objetivo”.

El proceso de Miguel Herrera al frente de Xolos comenzará en la Jornada 7 ante las Chivas del Guadalajara.