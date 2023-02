Presentadora de la WWE deslumbra con su belleza en redes

La luchadora estadounidense con ascendencia mexicana y dominicana, Jojo Offerman, fue víctima de un duro golpe en Internet, ya que a través de redes sociales comenzaron a circular fotos en las que aparece sin ropa.

En las imágenes que circulan en Internet, se puede observar presuntamente a la también presentadora de la WWE en fotografías que ella misma había tomado.

No obstante, hasta el momento, la hija del ex jugador de la MLB José Offerman no ha declarado nada al respecto, ni ha desmentido la situación.

La gladiadora de 23 años ha sido relacionada sentimentalmente con el también luchador de la WWE Bray Wyatt, con quien se ha dicho tiene una aventura.