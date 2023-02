¿Scarlett Camberos sufrió de violencia? Su padre lo aclara

La lamentable situación que está viviendo Scarlett Camberos ha causado preocupación en redes sociales después de que la delantera habría denunciado actos de violencia en su contra.

A través de Twitter, la jugadora supuestamente acusó a un hombre llamado “Andrés Hernández” fue su pareja y sufrió de violencia.

“Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredia a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar”, se lee en una de las publicaciones.

Aunque esta situación encendió las alertas de los aficionados ya que este hombre fue denunciado por la misma jugadora debido al constante acoso que sufría.

Incluso, el padre de la jugadora aclaró que ninguno de los mensajes que ha colocado la jugadora son falsos y fueron colocados por el hacker.

“Aviso! Las redes sociales de Scarlett fueron hackeadas por el enfermito que la a estado acosando. Por favor no le sigan el rollo y su juego”, escribió. “Quiere desviar la atención”.

En las últimas horas, la cuenta de Camberos en Instagram publicó una serie de fotos en donde mostraba “su relación” con el hombre, aunque las publicaciones fueron borradas.

De acuerdo a información de Reforma, la jugadora aún no ha tomado control de sus redes sociales, por lo que se espera un comunicado de Scarlett Camberos.

Cabe recodar que en los últimos meses, Scarlett Camberos denunció el acoso de el usuario “Andy Hernández”, una situación que ha sido reprobada por los aficionados, quienes piden que, tanto el América, como la Liga MX, tomen acciones.

Camberos, de 22 años, se encuentra concentrada con la Selección mexicana para disputar la Revelations Cup, en León, Guanajuato.