PSG vs Bayern Múnich, ¿cuándo y dónde ver el regreso de la Champions League?

La Champions League 2022-2023 está de vuelta y lo hace con las fases más emocionantes para los aficionados, las rondas de eliminación directa. Hoy arrancan las series de octavos de final con un duelo entre dos grandes potencias.

El París Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, en un duelo que poco a poco va tomando tintes de Clásico. Estos dos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones en las últimas cuatro temporadas.

Los alemanes dominan con un saldo de tres triunfos por uno de los franceses, incluyendo la final de 2020, donde el conjunto bávaro se consagró campeón

Ambas escuadras han tenido un inicio de 2023 un tanto complicado; sin embargo, el PSG llega a este encuentro con dos derrotas a cuestas. Fue eliminado de la Copa del Francia, por el Marsella (2-1), y el sábado pasado cayó ante el Mónaco (3-1) en la Ligue 1.

Por su parte, el Múnich parece que poco a poco va recuperando su nivel y tras igualar cuatro partidos seguidos, ahora ha ganado sus últimos tres compromisos, por lo que luce en mejor forma que su rival.

La gran incógnita para este encuentro es si el PSG contará con el tridente ofensivo integrado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. El técnico Christophe Galtier convocó a francés y argentino, pero no aseguró que tengan actividad, debido a que sufren de lesiones y dolencias, respectivamente. Mientras que el brasileño no presenta ninguna molestia, pero no ha rendido como se espera de él en los últimos compromisos.

¿Cuándo y dónde ver los octavos de final?

PSG vs Bayern Múnich

Horario: 14 de febrero, 14:00 horas

Transmisión: TNT y HBO Max

Mian vs Tottenham

14 de febrero, 14:00 horas

Transmisión: HBO Max

Brujas vs Benfica

Horario: 15 de febrero, 14:00 horas

Transmisión: TNT y HBO Max

Borussia Dortmund vs Chelsea