La novia del Mundial de Qatar ahora conquista los corazones de los fans del Arsenal

Ivana Knöll sigue cosechando los frutos de la fama que adquirió durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que ahora fue una invitada especial del Arsenal de Inglaterra.

La modelo croata compartió en Instagram que acudió al partido del Arsenal contra el Manchester City, del 15 de febrero. Ivana fue recibida en uno de los palcos del Emirates Stadium.

Además el club londinense le tenía preparado un jersey personalizado con su nombre y el dorsal ‘1′. “Gracias Arsenal. Muy feliz de estar aquí esta noche”, compartió Knöll en Instagram.

Varios de sus seguidores la elogiaron por su belleza y porque le quedaron bien los colores gunners, pero otros señalaron que le dio mala suerte al Arsenal, que terminó perdiendo 3-1 ante el Manchester City.

¿Por qué no abre su OnlyFans?

Muchos se han cuestionado, el motivo por el que Ivana Knöll no abre una cuenta en la plataforma OnlyFans, para aprovechar la fama que adquirió en la Copa del Mundo, y que la hizo ganarse el título de la Fan más sexy del Mundial.

La también empresaria señaló en entrevista con Micahel Babcoock y Lucas Widman que es algo que no le interesa, que no es ese tipo de persona.

“La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas, porque me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan”, señaló.

Knöll finalizó su idea diciendo “No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación”.