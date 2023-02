“Siempre ha sido hocicón”: Piojo arremete contra el Tuca

Luego de no ser seleccionado para dirigir a la Selección mexicana, Miguel Herrera apareció para hablar al respecto, pues, previo a que se anunciara a Diego Cocca, Ricardo el Tuca Ferretti ya había destapado que el DT de México no sería el Piojo.

Te interesa: Memo Ochoa y el Salernitana tienen nuevo entrenador en busca de la salvación

Fue en un programa al aire de televisión, donde Ferretti le borró las posibilidades a Miguel de dirigir nuevamente al Tricolor, pues destapó una verdad que no se conocía hasta ese momento. Días después, Cocca fue presentado por la FMF.

Tras firmar con Tijuana, Herrera participó en una entrevista para Marca Claro, donde expresó su sentir acerca de la situación que lo hizo vivir el estratega de origen brasileño.

“La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada digo. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la Selección Nacional”, mencionó.

¡Nuevo comienzo! Hoy inicia la segunda etapa del 'Piojo' con el equipo más perro🐕 ⚽️ ¡Vamooos! 👊#TijuanaRojinegra🔴⚫️ pic.twitter.com/yyGQEKT7cS — Xolos (@Xolos) February 16, 2023

Por otra parte, el Piojo se mostró agradecido por ser considerado para participar una vez más por el puesto del banquillo más importante del país.

“Ya que estaba anunciado (Diego Cocca) me habló primero Rodrigo y luego Jaime, pero como lo he dicho, yo siempre agradeceré el poder haber estado ahí en esta lista de técnicos importantes dentro del fútbol mexicano y de fuera por un par de nombres que se manejaban. Lo más importante es seguir trabajando, seguir demostrando que tienes capacidad y que puedes estar en ese bagaje de técnicos importantes”.