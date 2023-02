“Las personas que usan a los toros para conseguir votos, no las respeto, me repugnan” Pablo Hermoso de Mendoza

Después de una carrera de más de 25 años en la fiesta brava, el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza anunció su retiro de los ruedos con la realización de una gira donde promete un espectáculo nuevo, pero también da un fuerte mensaje sobre la visión de la prohibición de los toros en la Ciudad de México.

En exclusiva para Publisport, Pablo Hermoso explicó su sentir sobre que no se permitan corridas de toros, en especial en la Plaza México, la cual considera es uno de los tres escenarios más importantes del mundo a la altura de Madrid y Sevilla.

“Quisiera separar en dos partes este tema del ataque hacia la fiesta. En primer lugar, están las personas que les puede doler, porque realmente creen que el toro está sufriendo, que no le gusta eso y a la cual respeto mucho. Y la otra que respeto menos, que es la del ataque político, al que lo que menos le preocupa es el toro y la fiesta brava, si no que se trata de un tema de votos”, resaltó el español.

Hermoso de Mendoza destacó la relevancia que tiene la industria de la tauromaquia como instrumento político al mencionar que “hay personas que piensan `voy a ganar más votos porque en mi parte política parece que no gusta la fiesta, entonces voy a hacer un ataque contra ella y me cargo una parte cultural, profesional de puestos de trabajo’. Se puede cargar hasta la vida y la existencia del toro bravo y solo por ganar votos. Esa parte no la respeto, me repugna”

Pablo Hermoso de Mendoza El rejoneador anunció su gira del adiós (Ángel Cruz)

Pablo Hermoso indicó que esta situación no se limita a México, sino que se vive en muchos países; donde se utiliza la aceptación o reprobación de la tauromaquia como un instrumento político por encima de un verdadero movimiento social, ya que en muchos casos existe políticos que la prohíben, pero que en sus casas tienen fotos con toreros y en plazas de toros.

El rejoneador indicó que respecto a la parte de la sociedad que sí se preocupa por los animales, les diría que conozcan del toro, de cómo vive y cómo siente el toro para que conozcan de la fiesta y puedan respetar.

Pablo Hermoso espera poder despedirse de los ruedos con esta gira y con un broche final en la Plaza de Toros México, que representa uno de los lugares en la que obtuvo grandes triunfos y de los más importantes en la tauromaquia, aunque es consciente que esto puede ser complicado en el corto plazo.