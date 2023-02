‘Me iba a arrepentir toda la vida’: Henry Martín sobre su posible fichaje con Chivas

Las Águilas del América cuentan con el goleador del torneo. Henry Martín se ha convertido en la figura del club, pero hubo un momento en el que estuvo cerca de firmar con Chivas.

En entrevista con Récord, el goleador azulcrema aseguró que de haber tomado la decisión de firmar con el Rebaño, se habría arrepentido, ya que no quería irse a pesar del mal momento que vivía con las Águilas.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto”, dijo.

Por otra parte, Henry Martín señaló que sabía que quedarse en América era pelear contra muchos factores, pero él quería triunfar en Coapa.

“Siendo sincero fue difícil la decisión porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”.

Además, el delantero indicó que uno de los factores por los que decidió quedarse en América fue gracias a sus compañeros.

“También tuvieron que ver muchos de mis compañeros, muchos me dijeron ‘quédate’, ‘no te vayas’ y se los agradezco; uno de ellos fue Bruno Valdez que ya no está con nosotros, pero lo quiero mucho y él lo sabe, Bruno fue pieza fundamental para que yo tomara la decisión de no irme”, reveló.

Fue entre 2021 y 2022 cuando el Rebaño buscó hacerse de los servicios del seleccionado mexicano, pero este se negó a salir del América.

Henry Martín se encuentra en el liderato de goleo del Clausura 2023 con nueve anotaciones, siendo una de sus mejores campañas en América. Además, se convirtió en el décimo máximo goleador en la historia del club, tras el doblete ante Atlético de San Luis.