Juárez no pudo vencer a León pese a jugar con un hombre más

Liga BBVA MX Clausura 2023 FC Juarez vs Leon Mexsport (Christian Torres Chavez)

Los Bravos de Juárez empataron sin goles ante León en duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2023 en un duelo bastante trabado en medio campo y en el que ambos equipos carecieron de claridad en el área rival.

La Fiera fue ligeramente superior en el Estadio Olímpico Benito Juárez; sin embargo, no pudo reflejarlo en el marcador, ya que no fue lo suficientemente contundente en el partido y Alfredo Talavera no tuvo mayores inconvenientes para detener los embates del conjunto visitante.

Por su parte, el cuadro fronterizo no supo aprovechar la expulsión de Paul Pabellón recién iniciado el segundo tiempo, pues pese a jugar con un hombre demás, los Panzas verdes fueron mejores en la cancha.

Liga BBVA MX Clausura 2023 FC Juarez vs Leon Mexsport (Luis Torres Ruiz)

Sobre el final del encuentro, Alejandro Arribas dejó con 10 a Juárez tras una fuerte entrada a Joel Campbell, situación que emparejó el número de jugadores por equipo, pero que no fue aprovechada por la Fiera.

Tras este resultado, ambos equipos llegan a 11 unidades y se ubican en los primeros ocho lugares de la tabla. La próxima jornada, los Bravos se enfrentarán a Cruz Azul en el Estadio Azteca, mientras que León recibirá a Rayados, que marcha líder de la competencia.

Te recomendamos: Los mexicanos que han jugado en el Barcelona en la historia