Herrera asegura que es el técnico ideal para el Tri: “Hemos dado títulos y buenos jugadores”

Miguel Herrera fue uno de los candidatos para ser entrenador de la Selección mexicana y aunque al final no fue elegido, aseguró que él era el ideal para tomar las riendas del Tri.

En entrevista con TUDN, el ahora entrenador de Xolos, explicó los motivos por los que debió ocupar el cargo, pues detalló que no hay nadie que haya debutado más prospectos del tricolor que él.

“Damos confianza, damos resultados, somos tipos que han ganado. Nacho Ambriz y yo somos mexicanos que estaban ahí, somos tipos que hemos dado títulos, buenos jugadores. No hay uno que esté cerca de los jugadores que he debutado”, declaró.

En esa misma línea, el estratega de 54 años, mencionó que en todos los equipos a los que ha dirigido le gusta darle la confianza a los jóvenes para que compitan por un lugar en Primera División.

“En mi caso es sacar, sacar y sacar (jugadores) porque lo hice en Monterrey, en Tigres, en América, donde me he parado, he tratado de sacar jóvenes, me gusta jugar con jóvenes, porque me gusta darle la oportunidad a los mexicanos, que compitan.

“No estoy peleado con el extranjero, al contrario, el extranjero es necesario y en todos los países hay extranjeros importantes”, subrayó.

Por último, el Piojo afirmó que Chivas debería ser la base de la Selección mexicana debido a su regla interna de solo jugar con futbolistas nacionales.

“Siempre lo he dicho, Chivas debe ser la base de las selecciones y no de la mayor, de todas porque juega con puros mexicanos, los jugadores interesantes tienen que salir de ahí porque es una obligación de una regla interna que tienen ellos”, sentenció.

