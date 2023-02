Preso revela cómo vive Dani Alves en la cárcel

Con el paso de los días poco a poco se comienza a saber más del estilo de vida de Dani Alves, quien prácticamente alcanzó el mes en prisión tras ser acusado de agresión sexual por una joven.

El exjugador de Pumas espera pronto una resolución por parte de las autoridades, para salir libre y llevar el juicio en libertad.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el brasileño no tiene ningún lujo en la cárcel, una situación que fue confirmada por otro preso.

El hombre, que fue entrevistado por el programa español de Ana Rosa, contó lo que es un día de Dani Alves en el Centro Penitenciario Brians II.

“Ayuda en lo que puede. Intenta pasar desapercibido y es muy agradable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua (lo adulan) y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, contó el preso sobre Dani Alves.

También comentó que en algunas ocasiones toca el tema de su caso y sigue asegurando que es inocente. “El no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, el no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie. Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, señaló.

En ese mismo espacio de la televisión española, varios usuarios en redes sociales calificaron su comportamiento como ‘ejemplar’, algo que podría sumar para su salida.