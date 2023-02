Jugadora de Rayadas anuncia su retiro como profesional a los 28 años

Sorpresiva noticia fue la que ayer anunció la jugadora de Rayadas, Isabella Echeverri, al confirmar su retiro como profesional de las canchas tan solo a los 28 años.

En su comunicado, la jugadora relata que las lesiones la han obligado a tomar esta decisión, sin embargo, seguirá ligada al futbol pero desde otra faceta al ser su mayor pasión.

“Hoy, es momento de trascender. Me retiro del futbol profesional sabiendo que lo di absolutamente todo; las lesiones y el tiempo me llevaron a entender que no podemos controlar lo que nos pasa, pero si lo podemos utilizar para crecer, y sacar lo mejor de nosotros, hoy empieza un nuevo camino en mi vida donde el futbol seguirá siendo parte de mí, pero de una manera diferente”, concluyó.

La volante de Rayadas tuvo oportunidad de ser Campeona Panamericana, disputar unos Juegos Olímpicos y representar a Colombia en una Copa del Mundo 2015, así como también jugar en Europa con el Sevilla FC, en donde pudo también ser capitana.

Monterrey fue su último club como jugadora, llegó en el Apertura 2022, disputó 8 juegos como titular, sumando 718 minutos. En el presente torneo, Echeverri no vio acción debido a una lesión que le impidió estar en la pretemporada con las albiazules.