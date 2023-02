“Una noche mágica”: JC Chávez recuerda su mítica pelea en el Estadio Azteca

Este 20 de febrero se cumplieron 30 años de la mítica pelea que sostuvo Julio César Chávez ante 132 mil 274 personas en el Estadio Azteca. Dicha cifra, ostenta el récord Guinnes como la función de boxeo con más asistentes en la historia.

En aquella contienda, el expugilista mexicano se enfrentó al estadounidense Greg Haugen, a quien venció por la vía del nócaut en el quinto asalto para defender exitosamente su cinturón de campeón Superligero del CMB.

Aquella histórica contienda, fue recordada por el César del boxeo como “una noche mágica” y aceptó que en un principio no quería pelear en el Azteca por temor a no llenarlo.

“Una noche mágica, algo increíble, histórico. Cuando me propusieron pelear en el Estadio Azteca me negué rotundamente porque, ¿cómo llenar el Estadio Azteca?, pero acepté”, recordó en entrevista para el programa Cronómetro de ESPN.

Asimismo, Chávez reconoció que estaba más presionado por el público mexicano que por su propio rival, a quien terminó derribando en un par de ocasiones.

“La sorpresa de mi vida, la gente respondió maravillosamente, eso va a quedar para la historia. Fue mucha presión para mí. Cuando llegué al Azteca y lo vi lleno me puse más nervioso por la gente que Greg Haugen.

“No quise noquearlo por temor a que la gente me abucheara a mi que a él. Se me complicó un poco por la altura, pero me relajé y lo noquié”.

Canelo tiene que dar precios accesibles

Sobre la pelea que sostendrá Saúl Canelo Álvarez en Jalisco, JC Chávez aplaudió la decisión, pues cree que mucha gente que no puede asistir a Las Vegas, tendrá mayor facilidad de asistir a su próxima pelea.

Sin embargo, considera que los precios de las entradas deben ser accesibles para que el pueblo mexicano vaya a verlo.

“Mucha gente que no podía ir a verlo en Las Vegas va a poder hacerlo en Jalisco. Eso es muy bueno para México. La motivación de Saúl es para ganarse a la gente, para sentirse arropado. Vamos a ver si lo logra. Se tiene que dar porque si no la gente de escasos recursos no va a poder ir a verlo”, sentenció.