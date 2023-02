Óscar Jiménez y su esposa pierden al bebé que estaban esperando

Triste noticia la que embarga al portero de las Águilas, Óscar Jiménez, quien a pesar de haberse ganado la titularidad del club después de varios años, ha recibido una noticia personal bastante dura.

Se trate de la pérdida de su bebé, esto luego de que su esposa, Mariana Echeverría, lo hiciera público a través de su cuenta personal de Instagram el pasado fin de semana.

Con un video, Mariana expresó su tristeza, acompañado de un profundo mensaje que llegó hasta las lágrimas.

“Siempre me ha gustado estar cerca de la gente que me sigue en redes sociales, me gusta compartirles las cosas buenas, mis proyectos, mis triunfos, mis logros, mis alegrías y el día de hoy es uno de esos tristes, pero con el paso de la vida aprendí a convertirlos en fortaleza y tomar lo bueno que me puede dejar, sin preguntarme el ¿por qué a mí?”, comenzó diciendo en su mensaje.

En el video, Echeverría explicó que no había hecho público el embarazo aún, ya que buscaba darle una gran noticia a su esposo, el arquero americanista.

Cabe mencionar que Jiménez ya había sido padre anteriormente junto a Mariana, sin embargo, estaba en puerta la oportunidad de serlo por segunda ocasión, pero ha quedado de lado luego de la triste noticia que mencionó Mariana.